تمكنت الأجهزة الأمنية التابعة لمحافظة الجيزة من إلقاء القبض على شاب حاول اقتحام فيلا الفنانة المصرية ” إلهام شاهين ” بالمنصورية بهدف سرقتها .

وتعود تفاصيل الواقعة إلى إبلاغ حارس الفيلا للفنانة إلهام شاهين التي تقطن في الوقت الحالي بمصر الجديدة برؤيته لشاب يتسلق سور الفيلا لسرقتها وتمكنه من ضبطه لتقوم على الفور بتقديم بلاغ إلى الجهات المختصة .

وانتقلت قوة من المباحث تحت قيادة العميد علاء فتحى رئيس المباحث الجنائية لقطاع غرب الجيزة وأكتوبر إلى مكان البلاغ وتمكنت القوات بمساعدة خفير الفيلا من ضبط المتهم .. وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .

وأشارت التحقيقات إلى أنه بعد الفحص والتحري تبين أن المتهم له سوابق في جرائم السرقة وهو عاطل عن العمل وسيتم التحفظ عليه حتى انتهاء القضية .