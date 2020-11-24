نشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان، على حسابها الخاص على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”، صورة قديمة تعود إلى مرحلة شباب الفنان العراقي كاظم الساهر. وظهر فيها بملامح جميلة بحسب ما أشارت إليه الكثير من تعليقات المتابعين.

وبدورها أشارت العيدان إلى أن الفنان العراقي كاظم الساهر يزداد جمالاً مع التقدم في العمر وكتبت: “صورة كاظم الساهر قبل و بعد. كل ما يكبر يحلى”.

وفوجئ الكثيرون بثناء الإعلامية على الفنان خصوصاً أنها كثيراً ما تسخر من الفنانين والمشاهير وتوجه أقسى الانتقادات إليهم. ومما جاء في التعليقات: “الحمدلله رضت على أحد ربي نحمدك ونشكرك” و”ويصير أحلى وأحلى القيصر” و”مي راضية عن القيصر” و”أبو وسام الذهب”.

ويشار إلى انها أثارت التساؤلات في وقت سابق بنشر فيديو أظهرت من خلاله أن الفنان عقيل الرئيسي ألغى متابعة زوجته فرح الهادي معتبرة أن هذا قد يدل على الخلاف أو على رغبتهما في لفت الانظار. وهو ما أثار الجدل في أوساط متابعيها الذي انقسموا بين مؤيد ومعارض.