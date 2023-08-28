منذ زواج الممثلة ياسمين عبد العزيز بالممثل أحمد العوضي، شكل الثنائي مادة دسمة للإعلام، وفي هذا الموضوع سنأخذك بجولة الى منزلهما، حيث يمكن ملاحظة تغيير الديكور والأثاث الذي كنا نراه من قبل في فيلا ياسمين قبل زواجها.

منزل ياسمين عبدالعزيز والعوضي

ياسمين وأحمد يحرصان على عدم اظهار كامل ديكور منزلهما، الا انه ومن خلال جولتنا على حسابات ياسمين وأحمد على “إنستجرام” يمكننا القول انهما يتمتعان بذوق رفيع في اختيار لون الأثاث، وتنسيق قطع الديكور التي زينت الغرف.

غرفة الجلوس

في غرفة جلوس منزل ياسمين وأحمد أكثر من لون، فنلاحظ وجود غرفة جلوس مؤلفة من كنبتين باللون الزيتي، فكل شيء في هذه الغرفة يوحي بالإشراق، بدءًا من التركيز على الكنبات الخضر، وصولاً الى الكنبة من قماش مكبس تم اختيارها بلون الأزرق السماوي، اضافة الى كنب باللون البرتقالي. وعلى الرغم من هذه الألوان الصاخبة، كل شيء يدعو إلى الهدوء في المنزل.

الأبيض يسيطر على الجدران

­­من خلال صور منزلها التي تشاركها عبر انستجرام، يظهر واضحاً حب ياسمين للون الأبيض الذي يسيطر على الجدران، وهو من الألوان الهادئة التي لا يخلو منها أي منزل، ويمنح الغرفة التي يكسوها الهدوء والراحة، هذا علماً أنّ الأبيض يصلح لكل المساحات

ألوان عصرية في غرفة الجلوس

لا شك أن جمع ياسمين لعدة ألوان في غرفة جلوس واحدة، ان دلّ على شيء، فهو يدلّ على أنها شخصية تحب أن تتلون أيامها بألوان الحياة، لتمتص السعادة والطاقة مما تختاره في ديكور منزلها.

واختارت ياسمين مصابيح باللون البيج وزعت في عدد من زوايا المنزل كما يظهر من خلال احدى فيديوهاتها التي شاركتها على انستجرام من منزلها.

صالة الجيم

أهم المعدات الرياضية المنزلية التي يجب أن تتوافر لبناء جسد مثالي، قامت ياسمين بتوفيرها في المنزل، كونها لا تملك الوقت للذهاب إلى الجيم، أو لا تفضل فكرة الخروج من المنزل وممارسة الرياضة أمام الاَخرين.

مطبخ بني وستانليس

يعتبر المطبخ الركن الأساسيّ في المنزل الذي تحرص المرأة على اختيار ديكوره وألوانه ليتناسب مع ذوقها وشخصيتها، لذلك عمدت ياسمين عبد العزيز من خلال صورة كانت قد شاركتها منذ سنوات من مطبخها، إلى جعل الخشب أساسياً في ديكور المطبخ. مع اعتمادها لون الستانلس للعناصر الأساسيّة التي لا يخلو منها مطبخ.

انفصال فني بين العوضي وياسمين

من ناحية أخرى، أعلن النجم أحمد العوضي انفصاله فنيًا عن النجمة ياسمين عبد العزيز في موسم دراما رمضان 2024، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسلهما الأخير «ضرب نار» في موسم دراما رمضان 2023 الماضي.

وقال أحمد العوضي في تصريحاته الصحفية، إنَّ هذا الانفصال الفني لا يعني عدم عودتهما للتعاون من جديد، مضيفًا: «ليس لدي أي مانع في التعاون مع ياسمين من جديد، فقد سعدت واستمتعت بالعمل معها في أعمالنا الأخيرة».

آخر أعمال ياسمين والعوضي

يذكر أن آخر أعمال ياسمين عبد العزيز مع زوجها أحمد العوضي مسلسل “ضرب نار” من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه حصريا على شاشة قناة on ومنصة watch it الإلكترونية، ويشارك في بطولته بجوار النجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، كل من ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.

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