تصدر أسم كلٌا من نجم كرة القدم العالمى البرتغالي” كيرستيانو رونالدو “ونجمة تليفزيون الواقع “كيم كارديشيان” صحيفة “ديلي ميل” البريطانية العالمية حيث أعادت الصحيفة تسليط الضوء مجددًا عن علاقتهما العاطفية التى انقضت منذ اكثر من10 سنوات فكشفت تفاصيل جديدة حول تلك العلاقة.

وقالت ديلي ميل: “إن رونالدو إلتقى بـ كارديشيان في ربيع عام 2010، حيث كان يبلغ من العمر 25 عاماً وقد بدأ لتوه موسمه الأول في صفوف ريال مدريد، بينما كانت عارضة الأزياء الشهيرة في الـ29 من عمرها، وقد سافرت كيم إلى مدريد لمدة ثلاثة أيام، حيث التقت برونالدو”.

وبحسب المعلومات التي تناولتها الصحيفة البريطانية فإن رونالدو وكارديشيان تناولا الطعام سويًا، وخلال ذلك أضافت: “تبادل كيم وكريستيانو الابتسامات.. وكان من الواضح أنهما منسجمان بشكل جيد”.

ويُذكر أن كيم كاردشيان تزوجت في عام 2014 من “كاني ويست”، أحد أهم نجوم الغناء في عصرنا، بينما ارتبط كريستيانو رونالدو في عام 2017، بـ عارضة الأزياء الإسبانية “جورجينا رودريغيز”.