نشرت الفنانة الكويتية سعاد سليمان، المعروفة باسم ”سعودة“، مقطع فيديو كشفت خلاله عن ارتدائها الحجاب بشكل رسمي.



وظهرت ”سعودة“، خلال الفيديو الذي نشرته عبر مقطع فيديو عبر حسابها في تطبيق ”سناب شات“، وهي داخل سيارتها وكانت ترتدي الحجاب”



وقالت : ”لسه طالعة من عند الطبيب وصرت أحسن.. وحبيت أقولكم إني خلاص تحجبت رسمي.. الحمد لله دائما وأبدا“.



يشار إلى أن سعودة، كانت أعلنت مؤخرا، ولأول مرة، عن تفاصيل حادث تعرضت له قبل 7 سنوات، مشيرة إلى أن سيارتها انفجرت بسبب الغاز، مؤكدة أن آثار الحرق الذي أصاب يدها موجود حتى الآن.

و“سعودة“ هي ابنة الممثلة مي البلوشي، وابنة أخت الفنانتان مرام وهند البلوشي، وشقيقتها هي المغنية شيماء سليمان.