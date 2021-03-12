على الرغم من انتشار خبر حملها منذ فترة، إلا أن الفنانة الكويتية مها محمد لم تؤكد الموضوع أو تنفيه عبر تصريح رسمي منها، حتى اليوم حيث شاركت صورة لـ مراحل تكون ” البيضة والصوص داخلها”، وعلّقت قائلة “حللت وطلعت حامل”.

وكتبت في تدوينة اخرى “محمد زوجي يقولي اذا ولد راح اسميه صباح على اسم بابا صباح الله يرحمه يا رب من كثر ما احبه”.

وقد وجهت الاعلامية مي العيدان التهنئة الى مها محمد “مها محمد تعلن عن حملها . . الف مبروك و الله يسهلها عليج وتقومين بسلامه . . والله يرزق كل محروم”.

وكانت مها محمد ابتعدت عن الأعمال الدرامية خلال الفترة الأخيرة بسبب عائلتها، موضحة خلال حديث لها لبرنامج “عالسيف” أن “ابنتها الصغيرة هي السبب الرئيسي وراء ذلك، نظرًا لاحتياجها الدائم للرعاية، مشيرة إلى أنها رفضت الكثير من العروض خلال هذه الفترة للتفرغ لرعاية ابنتها”.