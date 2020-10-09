أصدرت المحكمة المغربية قراراً بإعفاء الفنانة ​دنيا بطمة​ من حضور باقي جلسات المحاكمة التتي تتابع قضية ملق حساب “حمزة مون بيبي” الذي ينشر فيديوهات مخلة للآداب لمشاهير وذلك بسبب اقتراب موعد ولادتها.

وأجلت المحكمة النظر في قضية الفنانة دنيا بطمة، إلى غاية 21 من تشرين الاول الجاري، بطلب من دفاع إحدى المطالبات بالحق المدني.

يذكر ان المحكمة كانت قد حكمت سابقاً على دنيا بالسجن 8 أشهر وسنة في حق أختها ابتسام وغرامة 10 آلاف درهم، وسنة ونصف نافذة في حق مصممة الأزياء عائشة، و10 أشهر في حق صوفيا مالكة ومسيرة شركة بالرباط.





