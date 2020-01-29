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المرّه.. وصفة فجر السعيد للوقاية من الفيروسات

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وجهت الاعلامية الكويتية فجر السعيد نصيحة لمتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي للوقاية من الفيروسات مستعينة بوصفة من والدتها.

وقالت فجر السعيد في تغريدة عبر حسابها على تويتر: “مع انتشار الفايروسات اعيد لكم كلام امي الله يرحمها (( ماتنظام حره وفيها بيتها مرّه )) …اسمها العلمي “Myrrh ” نقعوها بماي وسووا غرغره يومياً اهم مصاد حيوي بشهاده الوالده رحم الله عليها 🙏🏻”.

وقد تفاعل عدد كبير من متابعي فجر السعيد مع تغريدتها وكان منهم الفنانة الاماراتية احلام التي كتبت “وعليكم باللبان)) صح كلامچ الغاليه”.

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