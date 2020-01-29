المرّه.. وصفة فجر السعيد للوقاية من الفيروسات

وجهت الاعلامية الكويتية فجر السعيد نصيحة لمتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي للوقاية من الفيروسات مستعينة بوصفة من والدتها.
وقالت فجر السعيد في تغريدة عبر حسابها على تويتر: “مع انتشار الفايروسات اعيد لكم كلام امي الله يرحمها (( ماتنظام حره وفيها بيتها مرّه )) …اسمها العلمي “Myrrh ” نقعوها بماي وسووا غرغره يومياً اهم مصاد حيوي بشهاده الوالده رحم الله عليها 🙏🏻”.
وقد تفاعل عدد كبير من متابعي فجر السعيد مع تغريدتها وكان منهم الفنانة الاماراتية احلام التي كتبت “وعليكم باللبان)) صح كلامچ الغاليه”.
وعليكم باللبان)) صح كلامچ الغاليه
— A7lam #Ahlam2020 👸🏻🇦🇪 (@AhlamAlShamsi) January 28, 2020