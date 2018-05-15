المسلسلات السورية في رمضان 2018… تعرف على القنوات التي ستعرض عليها

• مسلسل فوضى : يعرض على قناة سما السورية والجديد اللبنانية

• مسلسل ترجمان الأشواق: يعرض على قناة سوريا دراما ، قناة سوريا الفضائية ، وقناة لنا

• مسسل روزينا: يعرض على قناة سوريا الفضائية، قناة لنا وقناة NBN اللبنانية

• مسلسل رائحة الروح : يعرضى على سوريا دراما، وقناة NBN واللبنانية

• مسلسل الغريب : يعرض على قناة الآن وقناة الجديد اللبنانية

• مسلسل وحدن : يعرض على قناة سما السورية

• مسلسل وهم : يعرض على قناة سوريا دراما

• مسلسل شبابيك : يعرض على قناة سما السورية

مسلسل الواق واق : يعرض على قناة لنا، قناة مساواة، فلسطين، قناة فلسطين اليوم وقناة سوريا دراما

• مسلسل هواجس عابرة : يعرض على قناة سوريا دراما

• مسلسل قسمة حب : يعرض على قناة السومرية العراقية، قناة مساواة وقناة سوريا دراما

• مسلسل غضبان : يعرض على قناة سوريا دراما

• مسلسل وردة شامية : يعرض على قناة حواس، قناة مساواة، قناة فلسطين، قناة الشروق، قناة الجديد وقناة سوريا دراما

• مسلسل حريم الشاويش : يعرض على التلفزيون الاردني، NBN، تلفزيون عمان، قناة حواس، قناة السومرية وقناة سوريا دراما

• مسلسل عطر الشام 3 : يعرض على قناة الشارقة، قناة الجديد وقناة المنار

• مسلسل جرح الورد : يعرض على قناة beIN دراما

• مسلسل هارون الرشيد : يعرض على الشرقية الإماراتية، حواس ، ART حكايات ، روتانا خليجية ، النهار المصرية ، فلسطين ، الفجيرة ،الشروق

• مسلسل المهلب بن أبي صفرة : يعرض على أبوظبي، التلفزيون الاردني، قناة الفجيرة

المسلسلات السورية اللبنانية المشتركة في رمضان 2018

مسلسل الهيبة – العودة : يعرض على قناة mbc1 – قناة mtv – قناة السومرية – قناة رؤيا – قناة ART – قناة نوميديا

• مسلسل طريق : يعرض على قنوات mbc4 – mtv – السومرية – رؤيا – osn

• مسلسل تانغو : يعرض على قنوات LDC – حواس – osn – روتانا دراما

• مسلسل جوليا : يعرض على قنوات LDC – ألفا مسلسلات – LBC – روتانا دراما – زي ألوان

• مسلسل حدوتة حب : يعرض على قنوات beIN – الجديد