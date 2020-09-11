شاركت اللبنانية المصححة جنسياً جويل بدر متابعيها على انستغرام بمقطع فيديو للحظة قيام حسين نجدي بطلب يدها بطريقة رومانسية.

وظهر جبيب جويل بدر ، في الفيديو،وهو يقدم لها الخاتم بيد ويحمل باقة من الورد باليد الاخرى قبل ان تقوم بارتداء الخاتم قبل أن يعانقوا بعضهم.

يذكر أن جويل بدر قد قالت في إحدى تصريحات سابقة لها إنها لا تعتبر نفسها متحولة أو مثلية، فهي متصححة جنسياً، وتكلمت عن كل المراحل التي مرت بها حتى أجرت العملية الجراحية وأصبحت امرأة، وأضافت أنها كانت قد اتخذت قراراً بعدم إجراء العملية لكن تراجعت.

وكانت قد اثارت جويل بدر الجدل مؤخرا بعد اعلانها الكاتب السوري مروان قاووق مع الممثل السّوري علي كريم الشهير بشخصية العقيد “أبو النار” بسلسلة أجزاء “باب الحارة” كاشفة عن مشاركتها في المسلسل الجديد “عرس الحارة”.