بعد فترة طويلة من الغياب عادت المطربة المعتزلة حنان إلى الأضواء من جديد بعد حلولها ضيفة على برنامج “ليلة الخميس” الذي يعرض عبر قناة mbc مصر، حيث كشفت أنها فكرت في تقديم دويتو مع الفنان تامر حسني.

وكشفت سر تفكيرها في تقديم الدويتو مع تامر على أن يدور حول أم وابنها، مبررة ذلك بسبب أن تامر يشبه ابنها في الحقيقة لذا تحبه كثيراً.

يذكر أن حنان اشتهرت في فترة الثمانينيات والتسعينيات وكانت ضمن فرقة “الأصدقاء” التي أسسها الموسيقار الراحل عمار الشريعي وضمت وقتها الفنانة منى عبد الغني والمطرب علاء عبد الخالق، وقدمت أعمالا كثيرة إلى أن قررت الاعتزال عام 1997 وارتداء الحجاب، وقبل سنوات عادت من جديد إلى الوسط الفني.

واشتهرت حنان بأغنيتها الشهيرة “الشمس الجريئة، والتي قدمتها في بداية ظهورها في الثمانينيات، وأحدثت ضجة كبيرة وقت ظهورها.