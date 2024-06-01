توفيت قبل ساعات، والدة المطرب الشعبي محمود الليثي بعد تعرضها لأزمة صحية مفاجئة نقلت على أثرها داخل إحدى المستشفيات، ولم يتم تحديد موعد الجنازة أو العزاء.

وفاة والدة محمود الليثي

وأعلن محمود الليثي وفاة والدته، عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك، وكتب: «البقاء لله وحده لا شريك له.. أمي ماتت».

وتعرضت والدة المطرب الشعبي محمود الليثي لأزمة صحية الأيام الماضية، استدعت نقلها لاحدى المستشفيات.

جنازة والدة محمود الليثي

وحرص عدد كبير من نجوم الفن والغناء والإعلام على حضور الجنازة وتقديم واجب العزاء، وهم المطرب عبد الباسط حمود، مطرب المهرجانات عمر كمال، الفنانة وفاء عامر، المطرب حجازي متقال، الإعلامي ممدوح موسى، العازف عبد السلام.

ظهر المطرب محمود الليثي متأثرًا في وداع والدته خلال تشييع جثمانها لمثواها الأخير بمسجد الحصري في مدينة السادس من أكتوبر.

محمود الليثي

وانتهى المطرب محمود الليثي والمطرب الأمير عبد الله، من تسجيل أغنيتهما الجديدة “صعبان عليا”، من فيلم حمص وحلاوة، من كلمات مصطفى الشاعر، والحان محمد عبد السلام و توزيع باسم منير زيزو.

وطرح المطرب محمود الليثى، مؤخرًا أغنية تحمل اسم “الجدع” على موقع الفيديوهات “يوتيوب” ومنصات مواقع التواصل الاجتماعى، والأغنية من كلماته وألحانه، ومن توزيع باسم منير

محمود الليثي هو مطرب شعبى شارك فى العديد من الأفلام السينمائية، كما قدم العديد من تترات المسلسلات الدرامية، ويعد محمود الليثي أول مطرب يدخل بين التواشيح والمدح والذكر والنزعة الصوفية على المولد واللون الشعبى.

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