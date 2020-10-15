شنت المغربية المثيرة للجدل ابتسام مومني هجوما على فتيات مصر، بسبب منع حفل مواطنها الفنان سعد لمجرد في مصر والذي كان مقررا اقامته مؤخرا.

وقالت مومني عبر حسابها على “إنستغرام”: “يعني أنتوا مفكرين الفنان سعد لمجرد رح ينزل الحفل يتحرش ببناتكم وهم مثل الرجال”.

وهاجم العديد من المصريين ملكة جمال المغرب بسبب تصريحاتها المسيئة.

وبعد تعرضها للهجوم خرجت ابتسام مومين لتؤكد ان جمالها طبيعي فنشرت صورة لها وعلقت كاتبة: “يالي جالسة تقول نفخ و تفخ و تجميل و اكستنشن هادي انا لما كنت صغيرة اشفيك انصدمتي حسيت بيك قهرتك ياك اوا الله يشفيك مني اصح”.

وكان قد تم إلغاء الحفل الاستعراضى للفنان المغربي “سعد لمجرد” الذى كان من المقرر إقامته فى مصر بسبب الحمله التي اطلقها البعض على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب اتهامه فى قضايا إغتصاب،

وقد خرج سعد لمجرد عن صمته ونشر صورة له وهو يبتسم وكتب قائلا: “لا شىء يهز القلب المبتسم”، وأرفق التعليق بالعلمين المغربى والمصرى.