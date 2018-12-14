المغربية جليلة: أعرف أن شغلي ولبسي “حرام” .. لكن الله غفور رحيم

اعترفت الفنانة المغربية “جليلة”، بأن أسلوب حياتها “حرام” ولبسها حرام وتمنت من الله الهداية وقالت إن الله غفور رحيم.

وأوضحت الفنانة جليلة، خلال استضافتها في برنامج “كشف حساب” مع الإعلامية الكويتية مي العيدان، أن لباسها وحياتها “حرام”، مضيفة: “طبعًا هذا يعني لبسي بمجرد اليوم طالعة قدام الملايين الناس قاعدين يشوفوني مو محجبة، هذا غلط، وحرام، ووجودي بالوساشل ميديا حرام، يعني الناس تشوف معالم جسمي، وشعري طالع”.

وتابعت: “بس من النواحي الأخرى أنا مو مقصرة مع ربي، فيه شغلات بيني وبين ربي أسويها، وأعرف إن الله غفور رحيم مثل ماهو شديد العقاب، يمكن رب العالمين بيوم من الأيام يهديني وابتعد عن هذا كله”.