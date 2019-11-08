المقابلة الأخيرة مع هيثم زكي قبل وفاته.. ومدير أعمال يكشف آخر ما دار بينهما

كشف مدير أعمال الممثل المصري الراحل، هيثم أحمد زكي عن تفاصيل آخر مكالمة هاتفية بينهما ظهر يوم وفاته.

وقال محمد وطني، في مقابلة مع برنامج “عرب وود” على فضائية “روتانا”: “حدثني هيثم يوم وفاته ظهرًا، وقال: عندي ليك خبر حلو.. أنا بقيت أروح الجيم، وأتغدى وأنام وأقوم بالليل ألعب بوكس”.

وأضاف: “وأبدى رغبته في أن يقدم عملاً يلعب من خلاله رياضة البوكس”، متابعًا: “أجبت عليه مازحًا: أنت ناوي تضرب أكتوبر كلها”، ما أثار ضحكه.

وغيب الموت، الفنان الشاب في الساعات الأولى من صباح يوم الخميس عن عمر ناهز 35 عامًا، وهو نجل الفنان الراحل أحمد زكي، والفنانة الراحلة هالة فؤاد.