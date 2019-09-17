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شاهدوا المكياج يغير شكل ديما بياعة ويزيدها جمالا.. وهكذا بدت والدتها وخالتها!

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deema bayyaa h

ديما بياعة

خطفت الفنانة ديما بياعة الانظار خلال مشاركتها مع والدتها مهى المصري وخالتها سلمى المصري في حضور حفل زفاف الاعلامية لانا الجندي، شقيقة الفنانة ديما والتي تربطها بها علاقة صداقة قوية.

واختارت ديما فستاناً ناعماً باللونين الاسود والفضي بتصميم بسيط اظهر رشاقتها. واكملت اطلالتها بتسريحة شعر خفيفة، حيث تركته منسدلا على كتفيها وطبقت مكياجا برونزيا جميلا مع احمر شفاه بلوم قوي.

 

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أنا ودمدومتي وسوسو بفرح الغوالي عادل ولانا وعقبال العزابية

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ونجحت النجمة السورية في لا الانظار بجمالها وملامحها الناعمة والجذابة، وبدت مختلفة بفعل المكياج، الامر الذي لاحظة زوجها احمد حلو والذي تغزل بها بنشر صورة لها من الحفل وعلق عليها “عندما تضحك الشوكولاتة”.

وكذلك لفتت والدتها النجمة مهى الانظار بعدما استعادة ملامحها الحقيقية بعد التجميل الفاشل، وبدت في غاية الجمال والسعادة واطلالة شبابية مميزة بشعرها الطويل ومكياج خفيف يناسب فستانها الاسود ويتلاءم مع شكل وجهها.

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