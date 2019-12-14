الملكة رانيا تهنأ متابعيها بالعام الجديد بصورة للعائلة المالكة!

حرصت هنأت الملكة رانيا العبدالله، زوجة العاهل الارني عبدالله الثاني ، على تهنئة متابعيها بالعام الجديد 2020.
ونشرت الملكة صورة تجمعها مع الملك، وأبنائهم الأمراء ظهروا فيها جميعا بقمصان بيضاء وكتبت :” سنة خير علينا جميعا، كل المحبة من عائلتنا لكم”.
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سنة خير علينا جميعا، كل المحبة من عائلتنا لكم #حب #العائلة #الأردن #حب_الأردن Best wishes from our family to yours as we approach the New Year #Love #Family #Jordan #LoveJO
وكان الاعلامي مصطفى الاغا قد كشف، في فيديو نشره عبرحسابه على احد مواقع التواصل الاجتماعي، عن تلقيه بطاقة تهنئة عليها نفس الصورة وقال “كل الشكر والامتنان لجلالة الملك عبدالله الثانية بن الحسين و للملكة رانيا و للاسرة الهاشمية على التهنئة بالعالم الجديد 2020 واتمنى من قلبي دوام الامن والامان والازدهار في ربوع #الاردن الحبيب “.