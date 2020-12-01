كشفت مصادر من محكمة جنوب القاهرة عن دخول الممثلة المصرية ” عبير بيبرس ” في نوبة بكاء شديدة أمام قاضي المعارضات خلال الجلسة الأخيرة التي عقدت لتجديد مدة حبسها على ذمة القضية المتهمة فيها بالقتل العمد لزوجها ويدعى ” عمرو السيد عبد الله ” .

حيث قامت عبير بيبرس بطعن زوجها داخل منزلهما في منطقة البساتين بزجاجة مكسورة حتى توفي خلال مشاجرة بينهما .

وأشارت المصادر إلى أن المتهمة لم تتمالك نفسها من البكاء وهي تروي أمام القاضي رؤيتها لزوجها في المنام فرأته يبكي وهو ينزف .

وتابعت : ” أنا غلطانة وخدت عقابي ومكنتش متصورة الموضوع هيوصل للقتل ” .

وعن تفاصيل الحادث قالت عبير بيبرس إنه وقع بالمصادفة ولم تكن تقصد قتله بعد أن قام زوجها بصفعها على وجهها مما جعلها تفقد أعصابها وقامت بكسر زجاجة وأخذت رقبتها وغرستها في صدره ليسقط على الأرض فاقدا للوعي ويلقى مصرعه داخل المستشفى .

يذكر أن والد المجني عليه كان قد اتهم زوجة إبنه بالتخطيط المسبق للجريمة التي وقعت في شهر يوليو الماضي وأن حديثها عن أنها حدثت نتيجة مشاجرة بينهما هو ” محض افتراء ” وتساءل : كيف تكون هناك مشاجرة بينهما وتقوم هي بطعنه بمنتهى السهولة من دون أن يقاومها ؟ .