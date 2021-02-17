تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة المهرة البحرينية قالوا انها تظهر به من دون اي فلتر ما اثار ردود فعل من قبل المتابعين.

وتظهر المهرة البحرينية في الفيديو وهي تقترب من الكاميرا بشكل كبير ما جعل تأثير الفلتر يختفي لتظهر بشكلها الطبيعي.

وقد اثار الفيديو ردود فعل متباينة بين من تغزل بجمالها وبين من اعتبر ان جمالها ليس طبيعيا حيث جاءت التعليقات على الشكل التالي “امووووت ع جمال بنات البحرييييييين حتى السمر فيهم يجننون ” و “كلها عمليات وفلاتر تضحكون على من” و “بدون فلتر بس مع طن مكياج وعمليات وابر”.

وكانت المهرة البحرينية قد استعرضت الهدايا التي قدمها لها خطيبها بمناسبة عيد الحب حيث ظهرت في مقطع فيديو وهي تفتح الهدايا الثمينة وذلك بعد يوم واحد من الإعلان عن ارتباطها في ظل تحفظ شديد منها عن هويته أو أي تفاصيل تتعلق به.

المهرة البحرينية استقبلت الهدايا بسعادة بالغة حيث قدم لها خطيبها ساعة ذهبية أنيقة مع حقيبة مزينة بالورود باللون الذهبي أيضاً ولإضافة لمسة رومانسية على الهدية قدم لها باقة من الورود الحمراء الجميلة لتقوم المهرة باحتضانه على الفور بعد هذه الهدايا المميزة.

المهرة البحرينية أوضحت تفاصيل الهدية عبر خاصية الستوري على إنستقرام حيث أعادت نشر تعليق بأن الحقيبة مصنوعة من الذهب الخالص ويصل وزنها إلى نصف كيلو أما الساعة فهي من الذهب أيضاً من ماركة رولكس وكلاهما ضمن مجموعة لمجوهرات العلوي.