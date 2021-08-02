تصدرت الفنانة المهرة البحرينية “التريند” في وسائل التواصل الاجتماعي، بعد تداول مقاطع فيديو ترصد مشاهد من احتفالها بعيد ميلادها والهدايا الغريبة والثمينة التي شوهدت خلال الاحتفال.

وشاركت مهرة البحرينية مقاطع فيديو وصور أظهرت فيها بعض المشاهد من حفل عيد ميلادها، الذي تحول إلى عرس، بحسب وصف بعض وسائل الإعلام العربية.

ولم تكشف المهرة البحرينية عن عمرها بل اكتفت بالتعليق على الصور بالقول “عيد ميلادي 30 يوليو” غير انه وبحسب ويكيبيديا فإن المهرة من مواليد 30 يوليو 1991 اي انها اتمت عامها الثلاثين.

وأثارت مشاهد الهدايا الثمينة جدا، ومنها سيارة “رولز رويس” فاخرة جدا وباهظة الثمن، الكثيرين على وسائل التواصل الاجتماعي، الذين شاركوا هذه المشاهد على صفحاتهم.

واعتبرت المهرة البحرينية في تصريحات أدلت بها لموقع “ET بالعربي” أن هذا الاحتفال يأتي بعد فترة انقطاع لمدة عامين لم تقم فيها بأي مناسبات أو احتفالات أو حتى لقاءات مع الأحبة.

وعبرت الفنانة البحرينية عن أمنيتها في العام الجديد، وقالت: “أكيد أمنيتي مثل أمنية الكل اللهم إننا نسألك انحسارا وليس انتشارا لكورونا، وأبعد عنا هذا الوباء، ويا رب نلتقي مع الجميع ونبدأ نجتمع مع كل من نحبهم”.