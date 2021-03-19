نعت ​نقابة المهن التمثيلية​ في مصر الممثل المصري ​عبد الوهاب خليل​ الذي وافته المنيّة اليوم عن عمر 81 عاماً.

وقد فارق خليل الحياة لأسباب طبيعية وليس كما انتشرت شائعات عن إصابته بفيروس كورونا، ولم يتم تحديد تفاصيل الجنازة والعزاء بعد.

وكتبت المهن التمثيلية في بيان عبر صفحتها على موقع للتواصل الاجتماعي :”البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية‬ وفاة الفنان القدير/عبد الوهاب خليل رحم الله الفقيد والهم اهله وجمهوره الصبر والسلوان”، مرفقة المنشور بصورتين للراحل إحداهما قديمة بالأبيض والأسود وأخرى حديثة.



عبدالوهاب خليل من مواليد 12 مايو/أيار عام 1940، اشتهر بتقديم أدوار الإنسان البسيط، مثل الموظف والعامل والساعي، في جعبته 123 عملا فنياً، و23 فيلما سينمائيا من أشهرها «وبالوالدين إحسانا» و«يمهل ولا يهمل»، و56 مسلسلا تليفزيونيا، أهمها «أبنائي الأعزاء.. شكرًا» و«الباقي من الزمن ساعة» و«برج الأكابر» و«دموع في عيون وقحة» و«بوابة الحلواني» و«لن أعيش في جلباب أبي» و«ساكن قصادي» و«أهالينا»، و26 مسلسلا إذاعيا، و8 سهرات تليفزيونية، و8 مسرحيات أشهرها «عائلة سعيدة جدا».

من أبرز أدواره : موشي إسحاق في مسلسل «​رأفت الهجان​»، الطبيب المعالج لفاطمة زوجة جمعة الشوان في مسلسل «دموع في عيون وقحة»، ، ودور «بياع الروبابيكيا» في مسلسل «​لن أعيش فى جلباب أبي​»، ودور الساعي فى فيلم «وبالوالدين إحسانا».