توفي، أمس السبت، الفنان اللبناني سمير حنا والذي يعتبر واحدا من عمالقة الفن اللبناني منذ أكثر من 35 عاماً، وذلك بعد صراع مع مرض السرطان عن عمر 75 عامًا.

وقد أعلنت مديرة أعماله نورما شمعون عبدالكريم عبر صفحتها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي ونعته قائلة :”رحيل الفنان الكبير سمير حنا .. الف رحمة على روحه ..عزُّ عليُّ نشر هذا الخبر . اكتب كلمة واتوقف دقائق ..انا مديرة اعماله نورما عبدالكريم ؛ آلمني رحيله كثيرآ . وقلبي يبكي دما على هذا الأب والاخ والصديق .سمير حنا كان يتعالج بسبب هذا المرض الخبيث منذ بضعة اشهر لكنني لم انشر الخبر بيوم من الايام .ولأن سمير لا يحب ان يحمّل احبُّائه ومعجبيه همومآ فوق هم لبنان والاوضاع المعيشية والكورونا .. ولان كل انسان همّه يفوق الخيال .سمير حنا ماذا عساي ان اقول لك او عنك وانت الرجل المحترم الذي لم ينسَ الله يومآ والكنيسة تشهد لك ..رحمك الله يا ” آدمي “”.

لسمير حنا مسيرة طويلة في الاغنيات الناجحة من “معليش الله يسامحك ” للفنان الياس الرحباني الذي أعطاه 18 لحنا الى ” الليلة يا ويلي شو بدو يصير ” لفيصل المصري، الى ” يا قمر لو رحت بعيد ” الذي لحنها له غسان الرحباني وكان بعمر ال14 سنة، الى ” خصرك لما مال ” لايلي شويري، وصولا الى ” يللي مش عارف اسمك ” و” قالولي عنك دلوعة ” و” قالولي كتبوا كتابا ” و” لبسنا شراويل جدودنا ” والعديد من الأعمال الفنية الشهيرة.