الموت يفجع الفنانة احلام

أعربت الفنانة الاماراتية أحلام الشامسي عن حزنها، عقب وفاة زوجة عمها وذلك عبر حسابها على تويتر.

وكتبت احلام في تغريدة: “بقلوب مؤمنة راضية بقضاء الله وقدره انتقلت الى رحمة الله تعالى عمو روضة بنت سالم بن حايز المحيربي حرمت عمي احمد بن الشيخ هزيم الشامسي اللهم اغفر لها وارحمها وابدلها دار خير من دارها واهل خير من اهلها واجعل قبرها روضه من رياض الجنه يارب “.

بقلوب مؤمنة راضية بقضاء الله وقدره انتقلت الى رحمة الله تعالى عمو روضة بنت سالم بن حايز المحيربي حرمت عمي احمد بن الشيخ هزيم الشامسي اللهم اغفر لها وارحمها وابدلها دار خير من دارها واهل خير من اهلها واجعل قبرها روضه من رياض الجنه يارب 🙏🏻 pic.twitter.com/odXvQJlwn4 — A7lam #فريق_احلام 👸🏻🇦🇪 (@AhlamAlShamsi) October 17, 2019

وقد شارك الجمهور والمتابعين احلام حزنها مقدمين تعازيهم لها من خلال خاصية التعليقات.