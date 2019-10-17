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الموت يفجع الفنانة احلام

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أعربت الفنانة الاماراتية أحلام الشامسي عن حزنها، عقب وفاة زوجة عمها وذلك عبر حسابها على تويتر.

وكتبت احلام في تغريدة: “بقلوب مؤمنة راضية بقضاء الله وقدره انتقلت الى رحمة الله تعالى عمو روضة بنت سالم بن حايز المحيربي حرمت عمي احمد بن الشيخ هزيم الشامسي اللهم اغفر لها وارحمها وابدلها دار خير من دارها واهل خير من اهلها واجعل قبرها روضه من رياض الجنه يارب “.

وقد شارك الجمهور والمتابعين احلام حزنها مقدمين تعازيهم لها من خلال خاصية التعليقات.

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