أعلنت الفنانة اللبنانية ” رويدا عطية ” في منشور لها عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام عن وفاة صديقتها ” لوريس صفوان ” .

وتضمن المنشور صورة للوريس صفوان وكتبت رويدا عطية في تعليقها عليها ناعية صديقتها : ” ما عم لاقي كلام اقدر واسي حالي كيف اخواتك كيف حسين وزوبا ومريومة اللي ربتيا كأنك اما .. شو فيني قول لوريس شو فيني احكي وجعتيلي قلبي كتير كتير ” .

وتابعت : ” رح اشتقتلك يا قلبي .. كنت وعدتك اجي انا وزين لعندك سامحني لأني ما وفيت بوعدي بس كانت ظروف أنا اسفة .. انتي هلا صرتي بمكان أحلى وأطهر وهيك ارتحتي يا قلبي من تعبك ووجعك .. الله يصبر أهلك يا أحلى الصبايا .. إنا لله وإنا إليه راجعون .. الله يرحمك ” .