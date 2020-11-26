أعلنت الفنانة السورية ” سوزان نجم الدين ” في منشور لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” عن وفاة زوجها ” سراج الدين الأتاسي ” اليوم بالولايات المتحدة الأمريكية إثر تعرضه لسكتة قلبية .

وتضمن المنشور صورة لسوزان نجم الدين برفقة زوجها وكتبت في تعليقها عليها بكلمات مؤثرة قائلة : ” ما أصعب الفقدان حين يكون عنوةً ومرّتين .. مرة تغلبنا الظروف في الدنيا فتبعدنا .. ومرة يغلبنا القدر ليفرقنا ” .

وتابعت : ” فقدت اليوم نصفي الآخر وأبو أولادي زوجي الحبيب الطيب الحنون الراقي ” سراج الدين الأتاسي ” ليكون الفراق الأبدي أصعب وأوجع وأعمق جرحاً .. رحمك الله يا أب الغوالي وأسكنك فسيح جنانه ” .

وكانت سوزان نجم الدين قد عانت لسنوات من ابتعادها عن زوجها وأبنائها وعدم رؤيتهم بسبب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخصوص منح تأشيرة الدخول والخروج للسوريين .