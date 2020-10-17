نشرت الفنانة المصرية ” صفية العمري ” منشورا لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” أعلنت من خلاله عن وفاة شقيقها رجل الأعمال ” عبد السلام العمري ” يوم الخميس الماضي .

فكتبت في منشورها قائلة : ” إنا لله وإنا إليه راجعون .. أخويا الغالي في ذمة الله أمس .. نسأل الله أن يتغمده برحمته ” .

وحرص عدد كبير من متابعيها وبعض زملائها الفنانين على تقديم واجب العزاء لها من خلال تعليقاتهم على المنشور والدعاء للفقيد بالرحمة والمغفرة .

يذكر أن شقيق الفنانة صفية العمري كان قد تعرض لأزمة صحية خلال الفترة الماضية وهو ما اضطرها للبقاء بجانبه .