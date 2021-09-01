أعلنت الإعلامية الكويتية ” مي العيدان ” في منشور لها عبر حسابها على إنستجرام عن وفاة والدة الفنانة الكويتية ” غدير السبتي ” اليوم الأربعاء .

فكتبت مي العيدان في نعيها لوالدة غدير السبتي مقدمة لها التعازي قائلة : ” عظم الله أجر الفنانة غدير السبتي في وفاة والدتها ” .

وتابعت : ” الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته ويحشرها مع الأبرار والصادقين والصالحين ويوسع مدخلها ويجعل قبرها روضة من رياض الجنة .. لا تبخلوا عليها بالدعاء فالدعاء رزق الميت ” .

ومن جانبها نشرت غدير السبتي منشورا لها بواسطة خاصية الاستوري عبر حسابها على إنستجرام أعربت من خلاله عن حزنها على وفاة والدتها جاء فيه : ” أمي ما أقدر احطلك تعزية .. قلبي مو مطاوعني ” .