أعلنت الفنانة التونسية ” لطيفة ” عن وفاة والدة مديرة أعمالها ” دوريس إسكندر ” في منشور لها عبر حسابها على موقع ” إنستجرام ” .

وتضمن المنشور صورة للسيدة الراحلة وكتبت لطيفة في نعيها لها : ” إنا لله وإنا اليه راجعون .. أنا اليوم فقدت أغلى انسانة عندي والدة دوريس حبيبة قلبي السيدة ليلى أو لولا زي ما بنحب كلنا نسميها وحرم الأستاذ المرحوم موريس إسكندر ” .

وتابعت : ” راحت البسمة والفرحة والحضن الدافي .. كلمتيني إمبارح يا لولا ومكنتش عارفة إنك بتودعيني .. ربنا يرحمك ويغفرلك ويصبرنا أنا ودوريس وموريس على فراقك ” .

وأضافت لطيفة : “” لكن أنا بالنسبة ليا والله العظيم انتي مامتيش ومش هتموتي طول ما أنا عايشة بحبك وهفضل أحبك طول عمري وهفضل أصليلك وأغنيلك دايماً ” .