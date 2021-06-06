أعلن الفنان المصري ” أحمد سعد ” في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” منذ قليل عن وفاة عمه .

فكتب في منشوره قائلا : ” إنا لله وإنا إليه راجعون عمى صلاح توفى .. البقاء لله واسألكم الدعاء ” .

كما نشر أحمد سعد صورة له تجمعه بعمه الراحل عبر حسابه على إنستجرام وجه له من خلالها رسالة جاء فيها : ” الله يرحمك يا عمي .. أشهد الله الشهيد إنك كنت لنا أبا قبل عم وكنت لنا حبيب ” .

وتابع داعيا للفقيد : ” اللهم أسكنه الفردوس الأعلى ومتعه بالنظر إلي وجهك الكريم وشربه من يد النبي المحبوب الحبيب .. اسئلكم الدعاء ” .