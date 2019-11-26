الصفحة الرئيسية فن الموت يفجع الفنان عبد المجيد عبد الله

الموت يفجع الفنان عبد المجيد عبد الله

بواسطة -
0 60

نشر الفنان السعودي ” عبد المجيد عبد الله ” عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات ” تويتر ” تغريدة أعلن فيها عن وفاة شقيقه الأكبر ” محمد ” .

فكتب عبد المجيد عبد الله في تغريدته قائلا : ” انتقل الى رحمة الله أخي الاكبر محمد وإنا لله وإنا إليه راجعون ” .

وتفاعل عدد كبير من متابعي ومحبي الفنان عبد المجيد عبد الله على التغريدة والذين قدوما له التعازي على وفاة أخيه داعيين له بالرحمة والمغفرة .

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.