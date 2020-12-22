نشر الفنان ” كريم عبد العزيز ” منشورا له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” أعلن من خلاله عن وفاة عمه ” علي عبد العزيز ” .

فكتب في منشوره قائلا : ” انتقل إلى رحمة الله تعالى عمى الأستاذ على عبد العزيز .. ربنا يسكنه فسيح جناته ويغفر له .. نسألكم الدعاء والفاتحة ” .

وشيع جثمان الفقيد ودفنه في لندن بإنجلترا نظرا لإقامته المستمرة هناك بالإضافة إلى ظروف الطيران بعد انتشار الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد .

يذكر أن على عبد العزيز هو شقيق المخرجين الكبيرين ” محمد عبد العزيز ” و ” عمر عبد العزيز ” رئيس إتحاد النقابات الفنية .