أعلن ” عمرو رجب ” شقيق الفنان ” محمد رجب ” صباح اليوم الثلاثاء عن وفاة والدهما بعد مرور ساعات على تعرضه لأزمة صحية .

فكتب عمرو رجب في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك معلنا خبر الوفاة : ” توفى أبي ” .

كما نعى السيناريست ” محمد سمير مبروك ” وفاة والد الفنان محمد رجب إذ كتب عبر حسابه على فيس بوك قائلا : ” البقاء لله في أغلى الناس على قلبي الحاج رجب محمد صوابي والد صديقي الفنان محمد رجب .. اللهم اغفر له وارحمه ” .

ولم يكشف محمد رجب أو شقيقه عمرو عن موعد ومكان جنازة والدهما حتى الآن .

يذكر أن خبر الوفاة جاء بعد ساعات من طلب الفنان محمد رجب من جمهوره ومتابعيه الدعاء لوالده فقال من خلال خاصية الاستوري عبر حسابه على إنستجرام : ” أرجو الدعاء لأبي بالشفاء العاجل ” .