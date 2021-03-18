توفيت مساء يوم الأربعاء الفنانة السورية ميادة بسيليس عن عمر يناهز 54 عاما بعد صراع مع مرض السرطان، بحسب ما أعلنت وزارة الإعلام السورية.

وكان زوجها الموسيقار، سمير كويفاتي، قد أعلن منذ ثلاثة أسابيع عن إصابة بسيليس بمرض السرطان، داعيا من جمهورها الدعاء لها.

وقد نعى عدد كبير من المشاهير الفنانة الراحلة حيث كتبت الفنانة لطيفة التونسية عبر حسابها على تويتر: “رحم الله الفنانه السوريه الكبيره المميزه المحترمه ميادة بسيليس”.

رحم الله الفنانه السوريه الكبيره المميزه المحترمه #ميادة_بسيليس pic.twitter.com/Qlb0V7SY79 — Latifa Al-Tunisia (@latisol) March 17, 2021

كذلك كتب الاعلامي مصطفى الاغا: “رحيل محزن وصادم لنجمة الغناء السوري #ميادة_بسيليس بعد صراع مع مرض السرطان … هزمها المرض ولكنها ستبقى في الذاكرة دائماً وابداً”.

رحيل محزن وصادم لنجمة الغناء السوري #ميادة_بسيليس بعد صراع مع مرض السرطان … هزمها المرض ولكنها ستبقى في الذاكرة دائماً وابداً

pic.twitter.com/sRp1mmmJua — #مصطفى_الآغا Mustafa Agha (@mustafa_agha) March 17, 2021

أما الفنانة السورية ديما قندلفت فقد كتبت “وداعاً , أيتها الصلبة الرقيقة، الباسمة الحزينة.. شكراً ..على كل ما قدمت لنا وللفن السوري ايتها الغائبة الحاضرة. #ميادة_بسيليس ليكن ذكرك مؤبدا #سوريا #ديمة_قندلفت”.

وكتبت الاعلامي اللبناني زاهي وهبي: “يغدو العالم أكثر قسوة كلما سكت صوتٌ حنون أو انطفأت ابتسامة. وداعاً #ميادة_بسيليس والعزاء لِ #سوريا ولِ #سمير_كويفاتي وأسرتكما، ولمحبيكِ في كل مكان.”

يغدو العالم أكثر قسوة كلما سكت صوتٌ حنون أو انطفأت ابتسامة.

وداعاً #ميادة_بسيليس والعزاء لِ #سوريا ولِ #سمير_كويفاتي وأسرتكما، ولمحبيكِ في كل مكان. pic.twitter.com/9v3MtliXvr — Zahi Wehbe (@Zahiwehbe) March 17, 2021

أما الفنانة السورية أمل عرفة فقد كتبت “ميادة بسيليس ستبقين في القلب والذاكرة يا جميلة الروح والخُلق والفن عزائي لعائلتك وبناتك ورفيق دربك العزيز المايسترو#سمير_كويفاتي”.

ميادة بسيليس ستبقين في القلب والذاكرة يا جميلة الروح والخُلق والفن

عزائي لعائلتك وبناتك ورفيق دربك العزيز المايسترو#سمير_كويفاتي pic.twitter.com/cNiFyHggMw — Amal Arafa (@AmalArafaa) March 17, 2021

وتعتبر أغنية “كذبك حلو” التي حازت على الجائزة الذهبية كأفضل أغنية عربية في العام 1999 بمثابة جواز سفر ميادة بسيليس نحو عالم الشهرة.

وأحيت ميادة بسيليس الكثير من الحفلات في مختلف المحافل من أبرزها حفل في مجمع “قصر الفنون الجميلة” في سان فرانسيسكو – الولايات المتحدة، وحفلتاها في دار الأوبرا في مدريد وفي دار الأوبرا المصرية عام 1998.