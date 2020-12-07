أعلنت الفنانة ” أمل عرفة ” في تغريدة لها عبر حسابها على موقع تويتر عن وفاة المخرج السوري ” علاء الدين كوكش ” عن عمر يناهز ال 78 عاما .

فكتبت في تغريدتها قائلة : ” رحل شيخ المخرجين الأستاذ علاء الدين كوكش .. عزائي لعائلته ومحبيه الله يرحمه ” .

وفور إعلان الخبر وحرص عدد كبير من الفنانين على نعي المخرج الراحل الذين رأوا في رحيله خسارة كبيرة لأنه يعتبر أحد أعمدة الدراما السورية وأبرز وجوهها .

فكتب الفنان ” قصي خولي ” في تعليقه على صورة للمخرج علاء الدين كوكش نشرها عبر حسابه على موقع ” إنستجرام ” قائلا : ” المخرج علاء الدين كوكش في ذمة الله .. إنا لله وإنا إليه راجعون .. أسكنك الله فسيح جناته ” .

كما نعت الفنان ” سلاف فواخرجي ” رحيل كوكش بصورة له عبر حسابها على موقع إنستجرام وعلقت عليها قائلة : ” الأستاذ الكبير علاء الدين كوكش ، لفنك ، لعلمك ، لتضحيتك ، لمحبتك ، لأخلاقك ، لروحك النبيلة كل التقدير والرحمة والسلام ” .

يذكر أنه من أبرز أعمال المخرج الراحل مسلسلات : مذكرات حرامي وحارة القصر وساري وسيرة بني هلال والذئاب وأبو كامل وحصاد السنين .

رحم الله المخرج البارز #علاء_الدين_كوكش صانع الكثير من الاعمال السوريةً الجميلة المتنوعة و الراسخة في ذاكرتنا ..

تعازي لأسرته الكريمة و كل محبيه .

إنــا لله وإنـا إليه راجـعـون — تيم حسن | TIM HASSAN (@actortaim) December 7, 2020