أعلن الفنان ” أشرف زكي ” تقيب المهن التمثيلية في مصر عن وفاة الكاتب والسيناريست ” فيصل ندا ” صباح اليوم الثلاثاء بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز ال 81 عاما .

ونعت وزارة الثقافة في بيان لها وفاة فيصل ندا وقالت الوزيرة إيناس عبد الدايم بأن الكاتب الراحل ترك إرثا فنيا عبر به عن المجتمع المصري وتناول قضاياه بأسلوب مميز .. وأن إبداعاته شكلت جزءا هاما من تاريخ السينما والمسرح والتلفزيون في مصر والوطن العربي .

وشيعت جنازة الكاتب فيصل ندا عقب صلاة ظهر اليوم من مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين .. وتم دفنه بمقابر الأسرة في مدينة نصر .

يذكر أن الكاتب والسيناريست فيصل ندا اشتهر بالعديد من الأعمال الفنية سواء السينمائية أو المسرحية والتلفزيونية .

فمن أشهر أعماله على جانب السينما : ” يارب ولد ” و ” جبروت امرأة ” و ” المعلمة سماح ” و لا يا من كنت حبيبي ” وغيرهم .. وأيضا من أبرز أعماله المسرحية : ” المتزوجون ” و ” أهلا يا دكتور ” .