توفيت المنتجة ” مي مسحال ” يوم أمس الجمعة داخل منزلها إثر إصابتها بجلطة في المخ .. وتم تشييع الجثمان اليوم السبت ودفنها بمقابر العائلة بأكتوبر .

وحرص عدد من نجوم الفن على تقديم التعازي ونعي الفقيدة عبر حساباتهم على مواقع التواصل الإجتماعي .

فنشرت الفنانة ” نيللي كريم ” منشورا عبر حسابها على موقع ” إنستجرام ” قالت فيه : ” البقاء لله في المنتجة والكاتبة والصديقة وعشرة عمري ومنتجة أول أعمالي ” سحر العيون ” ” غبي منه فيه ” ” آخر الدنيا ” ” فتح عنيك ” ” أحلام الفتى الطائش ” مي مسحال .. خبر حزين جدا جدا ” .

وتابعت : ” قدمت نجوم كتير شباب لأول مرة مكنتش بتخاف تغامر كان أول فيلم بطولة ليا دور كابر اللي قدمتني بيه لجمهور السينما ولحد الآن من الأفلام اللي بعتز بيها جدا جدا وكان أول فيلم كتبته نهي العمروسي و كان أول إخراج لأمير رمسيس ” .

” وأضافت : ” آخر الدنيا ” أول بطولة للنجم ” يوسف الشريف ” وأول فيلم بطولة رامز جلال ” أحلام الفتي الطائش ” واول إخراج فيلم ” فتح عنيك ” للمخرج عثمان أبو لبن وناس كتير جدا اديت ليهم فرصة في ناس استمرت وفي ناس اعتزلت بس كانت ست شجاعة ومش بتخاف تقدم ناس جديدة بطريقة مميزة .. الله يرحمك يا مي ” .

وقالت الفنانة ” رانيا يوسف ” : ” وفاة المنتجه مي مسحال .. إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم تغمدها برحمته وألهم أهلها الصبر والسلوان ” .

فيما كتب الفنان ” أحمد الفيشاوي ” : ” الله يرحمك يا أمي .. البقاء لله أرجو الدعاء وقراءة الفاتحة ” .

يذكر أن الراحلة مي مسحال كانت قد أسست شركة ” دانا ” للإنتاج والتي قدمت عدد من الأعمال المتميزة والناجحة .

وكانت قد عادت إلى نشاطها من جديد بعد غياب استمر 3 سنوات وذلك بإنتاج فيلم ” 30 مارس ” والذي بدأ تصوير أول مشاهدة قبل 4 أيام فقط .