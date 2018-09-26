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الموت يفجع الوسط الفني في مصر بوفاة هذه الفنانة!

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سهير فخري

سهير فخري

توفيت اليوم الفنانة سهير فخري والدة زوج الفنانة رانيا فريد شوقي عن عمر ناهز الـ75.

ونعت جمعية أبناء فناني مصر الممثلة الراحلة عبر صفحتها على موقع “فيس بوك” قائلة: “البقاء والدوام لله تتقدم جمعية أبناء فناني مصر بخالص التعازي لأسرة الفنانة سهير فخري، والدة المهندس تامر الصراف، وحماة الفنانة رانيا فريد شوقي، راجين من الله عز وجل أن يتغمدها برحمته ويتقبلها في عباده الصالحين”

الفنانة الراحلة من مواليد العام 1943، بدأت التمثيل خلال فترة الطفولة، وشاركت في عدة أفلام وهي في سن صغيرة من بينها “خلود”، و”اشهدوا يا ناس”، وغيرها.

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