الموت يفجع عمرو اديب بوفاة مخرج برنامجه

اخي وصديقي وابني شريف السقا الله يرحمك ويجعل مثواك الجنه صدمت بخبر وفاتك يا عشره العمر هتوحشني اوي يا شريف …..انا لله وانا اليه راجعون ولا حول ولا قوة الا بالله