أعلنت الفنانة الشابة ” رنا رئيس ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” من خلال خاصية الاستوري عن وفاة والدها يوم أمس السبت .

فكتبت قائلة : ” أبويا وحتة من قلبي عماد رئيس في ذمة الله ” .

ثم كشفت في منشور آخر لها عبر حسابها على موقع فيس بوك عن موعد العزاء فقالت : ” توفي إلى رحمة الله تعالي ضهري وسندي وحبيبي وقلبي وروحي أبويا المهندس عماد رئيس ” .

وتابعت رنا رئيس : ” أرجو الدعاء له فضلآ وليس أمرًا .. عزاء المغفور له وجدي الحاج محمد حسن دسوقي في حدائق الأهرام البوابة الرابعة 112 ” .

حيث تأتي وفاة والد الفنانة رنا رئيس بعد ساعات من رحيل جدها والد والدتها ” محمد دسوقي ” والذي كانت قد أعلنت عن وفاته يوم الخميس الماضي .