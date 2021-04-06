أعلنت الفنانة ” فريدة سيف النصر ” يوم أمس الإثنين في منشور لها عبر حسابها على موقع فيس بوك عن وفاة والدتها متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد .

فكتبت في منشورها : ” أمي رحلت مشيت .. سافرت يعني أهي .. ياروحي يا حبيبتي مش هنفطر عندك أول يوم رمضان .. كده برضه يا لوزة ” .

ومنذ قليل نشرت فريدة سيف النصر منشورا آخر وجهت من خلاله الشكر لكل من حاول الاتصال بها لتقديم التعازي ولكنها لم تستطع الرد بسبب الإرهاق الذي تشعر به .

فقالت : ” صوتي رايح .. كنت هكلم كل المحترمين اللي كلموني وكتبولي وعلي رأسهم نقيبنا .. سامحوني أمي روحي راحت مني .. كورونا مش هزار .. أدعوا ل بدر أخويا ” .