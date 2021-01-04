أعلنت الفنانة المصرية ” لوسي ” في تصريحات صحفية لها عن وفاة إبنة شقيقتها البالغة من العمر 29 عاما متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد وهي حامل .

فقالت : ” الحمد لله على كل حال .. قدر ربنا ولا نستطيع أن نقول إلا إنا لله وإنا إليه رَاجِعون ” .

وتابعت : ” هذه الفتره صعبة جداً بسبب وفاة إبنة شقيقتي التي أعتبرها كإبنتي وأنا كنت بمثابة أم ثانية لها فقد توفت بفيروس كورونا عن عمر 29 عاماً وهي حامل ولا نزكيها على الله ” .

وحرصت لوسي على توجيه رسالة إلى الجمهور بضرورة توخّي الحذر واتّباع كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من الوباء .