الصفحة الرئيسية فن الموت يفجع مها وسلمى المصري وديمة بياعة

الموت يفجع مها وسلمى المصري وديمة بياعة

بواسطة -
0 27
deema bayyaa maha elmasry

لمن قالت ديما بياعة «الله ياخد من عمري ويعطيكي»؟

فجعت الفنانات السوريات الأختين سلمى ومها المصري وابنتها ديمة بياعة بوفاة خالتن.

ونعت مهى المصري عبر منشور في خسابها على موقع “انستغرام”، قالت فيه: “انا لله وإنا إليه راجعون، انتقلت إلى رحمة الله تعالى خالتي الحبيبة وداد عمر النقشبندي يارب ترحمها وتجعل مثواها الجنة رح نشتقلك ياحنونة بأروح قلبي”.

 

View this post on Instagram
f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg);">
F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);">
F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

 

انا لله وإنا إلبه راجعون انتقلت إلى رحمة الله تعالى خالتي الحبيبة وداد عمر النقشبندي يارب ترحمها وتجعل مثواها الجنة رح نشتقلك ياحنونة بأروح قلبي

A post shared by Maha Al Masri • مها المصري (@mahaalmasriofficial) on

يُذكر أن بيّاعة ووالدتها شاركتها في الموسم الحالي في بطولة مسلسل “سلاسل دهب”، من إنتاج شركة “غولدن لاين”، ومن تأليف سيف رضا حامد، ومن إخراج إياد نحّاس.

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.