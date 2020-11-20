فُجع الفنان السعودي مهند الحمدي، أمس الجمعة، بوفاة والده حيث اعلن الخبر العديد من النجوم عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان قد أعلن صديق ​مهند الحمدي​ عن وفاة والد الأخير، إذ نشر عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي صورة للحمدي وكتب عليها قائلاً:”إن لله وإن إليه راجعون. دعواتكم لوالد الصديق مهند الحمدي بالرحمة والمغفرة. الله يرحمه ويرحم أموات المسلمين جميعا”.

كما شاركت نور الغندور ستوري عبر حسابها الرسمي على الإنستغرام، أعلنت من خلالها وفاة والد مهند الحمدي حيث كتبت، “عظم الله أجرك يا مهند في وفاة الوالد، الله يصبر قلوبكم يا رب، دعواتكم له”.

وشارك أيضاً كل من فاطمة الصفي، يوسف البلوشي، علي العلي، ستوري عبر حساباتهم على السوشيال ميديا، قدموا من خلالها التعازي لـ مهند الحمدي في وفاة والده.

.ومن ناحية أخرى، كان أثار مهند الحمدي خلال الساعات الماضية جدلاً واسعاً بعد إنتشار صورة له برفقة فتاة مجهولة الهوية، ظهر فيها وهو يغمرها، فيما كان لافتاً للمتابعين المكان الذي إلتقطت به الصورة وهو مطار رفيق الحريري الدولي ببيروت، فتساءلوا إن كانت هذه حبيبته ومن الجنسية اللبنانية؟