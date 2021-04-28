أعلن رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة عن وفاة جدة زوجته الفنانة المصرية ياسمين صبري وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التغريديات القصيرة “تويتر”.

وكتب أحمد أبو هشيمة تغريدة تضمنت:”توفيت إلى رحمة الله تعالى السيدة كريمة السيد سليمان جدة زوجتي.. رحمها الله وغفر لها وأسكنها فسيح جناته..إنا لله و إنا اليه راجعون”.

توفيت إلى رحمة الله تعالى السيدة كريمة السيد سليمان جدة زوجتي.. رحمها الله وغفر لها وأسكنها فسيح جناته .. إنا لله و إنا اليه راجعون. — Ahmed Abou Hashima (@AhmedAbuHashima) April 27, 2021

وتلقت ياسمين صبري عدد كبير من التعازي من قبل المتابعين، ابرزهم الإعلامية الإماراتية مهيرة عبد العزيز التي كتبت لها: “الله يرحمها ويجعل مثواها الجنة ويصبركم على فراقها”.

يشار إلى أن آخر أعمال ياسمين صبري هو مسلسل “فرصة تانية” وعرض في رمضان 2020، معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج ‏مرقس عادل، وبطولة أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغني، ‏سارة الشامي، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوي، محمد جمعة‎.