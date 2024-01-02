رحلت عن عالمنا منذ قليل في اليوم الموافق 1/1/2024 والدة الفنانة التونسية لطيفة، بعد صراع مع المرض.

وفاة والدة الفنانة لطيفة

وكتب أحد أفراد عائلة لطيفة بيانا: ببالغ الحزن والأسى وبقلوب خاشعة، محتسبة ومؤمنة بقضاء الله وحكمته تنعى الفنانة لطيفة وكل عائلتها وفاة والدتها الحاجة، التي انتقلت إلى جوار ربنا الرحمن الرحيم صباح اليوم الاثنين الأول من جانفي 2023.

وستقام مراسم الدفن اليوم 2 يناير من منزلها الكائن في: 6 نهج محمد عبده خلف مكتب البريد منوبة.

أول تعليق من لطيفة بعد وفاة والدتها

توفيت والدة المطربة لطيفة، اليوم 1 يناير، بعد صراع طويل مع المرض.

لطيفة ووالدتها

وفي أول تعليق لـ لطيفة، نشرت صورة، عبر حسابها بموقع “إنستجرام“، كتب عليها: “وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وعلقت لطيفة :”أمي نور عيني حياتي عمري كله في ذمة الخالق العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون، في الجنة يا أغلى إنسانة في حياتي”.

مرض والدة الفنانة لطيفة

وكانت أعلنت الفنانة لطيفة، مؤخرًا عن تعرض والدتها لوعكة صحية، خلال الفترة الماضية، ودخلت على إثرها المستشفى وغرفة العناية المركزة، مطالبة الجمهور بالدعاء لها.

ونشرت لطيفة مقطع فيديو لها ممسكة بيد والدتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلقت: يا رب يشفيكي يا أمي طول عمرك سندي وروحي وحياتي.. حياتي ماتسواش ولا حاجة من غيرك ربنا يخليكي لينا ويطولنا في عمرك ويحفظك لينا.. بتحبي الحياة والحياة بتحبك وبإذن الله ربنا هيقومك بألف سلامة.

وفي سياق مختلف، كشفت الفنانة لطيفة عن تلقيها تهديدًا بعدما قدمت أغنيتها الجديدة إلى طغاة العالم، دعمًا للقضية الفلسطينية، حيث قالت لطيفة عبر إنستجرام: أنا بنت تونس وكل العالم شاف تونس عملت إيه بعد القصف والمهاذل والتهجير والتدمير بالبشر اللي بيحصل في غزة.

وأضافت لطيفة: بنستصعب نضحك ونقول الناس هناك بتعاني، حتى لما تأكل تحس بغصة لأن الناس مش لاقية تأكل وأشلاء وبعد ما هجرت بيوتها يقصفوها، متعرفش تعبر بالكلام قول رأيك بالفن، الفن طول عمره لازم يكون سلاح مدني، وأم كلثوم بعد حرب 67 لفت العالم العربي كله ولمت اللي بلادها محتاجاه من مساعدات.

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