النيابة تحقق فى بلاغ ريهام سعيد ضد سما المصري تتهمها بالإباحية والتحريض على الفسق

قال شعبان سعيد المحامى بالنقض ومحامى الإعلامية ريهام سعيد، إن نيابة شمال القاهرة الكلية بدأت التحقيق فى البلاغ رقم 11599 لسنة 2019 عرائض النائب العام، والذى يتهم الراقصة سما المصرى بنشر فيديوهات إباحية والتحريض على الفسق.

وأضاف شعبان سعيد، فى حديثه لـ”فالصو”، إنه من المقرر استماع النيابة العامة له خلال ساعات فى البلاغ المقدم منه.

وكان “شعبان” محامى ريهام سعيد، تقدم ببلاغ للنائب العام ضد الفنانة سما المصرى، يتهمها بنشر عدد كبير من المقاطع المصورة والفيديوهات الإباحية على شبكة المعلومات الدولية، معتبرا ذلك تعديا على الثوابت والعادات والتقاليد ونشرا للفاحشة والفسق



وأوضح البلاغ الذى حمل رقم 11599 لسنة 2019، الاتهامات التى وجهتها ريهام سعيد لسما المصرى، حيث قالت إن سما المصرى اعتادت نشر عدد كبير من المقاطع المصورة والفيديوهات الإباحية على شبكة المعلومات الدولية، وتقوم خلالها باستعراض جسدها وعمل إيحاءات جنسية بوجهها، وتستخدم عبارات جنسية واضحة وصريحة.

وقدمت ريهام سعيد أسطوانة مدمجة تحوى صورا فوتوغرافية، تستعرض فيها سما المصرى صورًا قالت إنها تستعرض فيها أجزاء من جسدها وتجلس فى غرفة النوم بملابس عارية وتخرج لسانها.

كما حوت الأسطوانة فيديوهات منها أغنية سما المصرى حملت عنوان “أحمد الشبشب ضاع”، ومقطع آخر تستعرض فيه أجزاء من جسدها، ومقطع ثالث أثناء سباحتها فى حمام سباحة، ومقطع رابع أثناء ملاحقتها لـ”خروف” وتتعمد السقوط أرضًا بطريقة بها إيحاءات جنسية

وقالت ريهام سعيد فى بلاغها: إن سما المصرى تتعمد لفت الأنظار إليها من خلال بث صور فوتوغرافية وفيديوهات جنسية -على حد وصفها- جاعلة منها مهنتها، التى تتكسب منها وتعتدى على الثوابت والعادات والتقاليد، وتدعو من خلالها للرذيلة وإثارة الغرائز.

وأضافت ريهام سعيد: “ألقت أجهزة الدولة القبض على عدد من الأشخاص وحررت محاضر ضدهم لقيامهم بعمل أغان تحتوى على إيحاءات جنسية، وتم حبسهم جميعا، وذلك دون المساس بالمشكو فى حقها، والتى أعدت قناة لبث الأغانى والفيديوهات التى تحتوى على مضمون جنسى بحت، على موقع يوتيوب، وعلى حسابها بموقع الصور الشهير “إنستجرام”