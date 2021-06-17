تفاجأت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة، بحفل عيد ميلادها الـ 46 الذي أعددته لها إحدى صديقاتها، كمفاجأة أعربت عن سعادتها بها كثيراً، مشيرة إلى أنها لم تتوقع هذا الأمر، خاصة أن عيد ميلادها الفعلي يتبقى عليه يومين.

وشاركت إلهام الفضالة متابعيها، عبر حسابها الرسمي بتطبيق سناب شات، بتفاصيل مفاجأة حفل عيد ميلادها حيث حَضَّرت صديقات إلهام الفضالة والقريبات منها، حفلا بسيطاً لمفاجأتها وإدخال السعادة على قلبها، قبل يومين من عيد ميلادها.

وتمتع الحفل بالأناقة والبساطة وظهرت إلهام بإطلالتين مختلفتين خلال الحفل، خطفت بهما الأنظار خاصة بسبب رشاقتها التي ظهرت بها في عيد الميلاد.

وظهرت إلهام الفضالة وهي تستخدم مبخرة الشعر المعطرة لتضفي على أناقتها لمسة ساحرة.

أطلت إلهام الفضالة خلال حفل عيد ميلادها المفاجئ والمبكر، حيث يصادف يوم ميلادها الحقيقي 18 يونيو الجاري أي بعد يومين، بإطلالتين مختلفتين. وظهرت الفضالة مرتدية بدلة بيضاء أنيقة، ذات جاكيت طويل يصل إلى الركبة، وبنطلون واسع من أسفل القدم، مرصعة بتطريز لامع بسيط عند الصدر والكتف، وربطت شعرها للخلف في بساطة، لتبدو في غاية الأناقة.

وخطفت إلهام الفضالة الأنظار بظهورها بفستان فضي اللون، متناسق مع رشاقتها التي لفتت الأنظار المتابعين، حيث بدت أنحف من المعتاد بطريقة جذابة، ومازحتها صديقتها بأن تتوقف عن خسارة الوزن وإلا سترتدي مقاس صغير جداً في المستقبل القريب.