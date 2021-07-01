ردت الفنانة الكويتية الهام الفضالة على مواطنتها الفنانة هيا الشعيبي في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد الحديث عن خلاف بينهما واشارة الاخيرة الى انها لم تقف معها خلال ازمتها.

وقالت الهام الفضالة في مقطع فيديو: “مو انا اللي اتكلم واقول انا سويت وانا وانا في ناس تدري وفي ناس حاضرة وفي ناس شاهدة هذا مختصر الكلام”.

وتابعت “مستحيل اطلع في الميديا واعطي التفاصيل الدقيقة لاني انا عارفة نفسي وعارفة الهام الفضالة عمرها ما دخلت خصوصياتها ولا حياتها في الميديا واذا عندي شيء ارفع التليفون واقول”.

واضافت “ولا اغش والا اكذب على صديقتي او صديقي او اخوي او اختي واقوله يا فلان انت سويت واكذب هذه مو صداقة”.

كلام الهام الفضالة يأتي بعد تصريح من هيا الشعيبي عبرت فيه عن خيبة املها من بعض صديقاتها اللواتي تخلين عنها خلال ازمتها الاخيرة موجهة سهامها بشكل خاص الى صديقتها الفنانة الهام الفضالة دون ان تسميها بشكل مباشر.

وقالت هيا الشعيبي، ردا على سؤال خلال استضافتها في احد البرامج التلفزيونية، أن “الواحد اذا مشي مع صديق لازم يعرف هذا صديقك يحبك لنفسك ولما تطيح في مشكلة ما يخذلك”.

وتابعت “هذه صداقة عمر أخوة ومحبة وانا عندي وايد رفيقات مو واحدة او اثنين اللواتي خذلوا لا وايد”.

ورغم ان هيا الشعيبي اكدت انها لا تقصد شخص معين غير انها قالت “في ناس يقولون بيتها بعيد ما نقدر نروح وانا امس عندي اهلي وربعي فاللي يحبك يدل خدك والانسان يبين في المواقف”.

وكانت الهام الفضالة قد تحدثت عن طبيعة علاقتها مع هيا الشعيبي خلال مقابلة مع الاعلامية مي العيدان حيث قالت انها تتواصل معها بشكل دائم ولكنها لا تستطيع زيارتها بسبب انتقالها الى منطقة بعيدة.