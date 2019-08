الهام الفضالة عن البنات: “زينة الحياة ورحمة وحنان”

View this post on Instagram

قالوا عن البنات زينة الحياة .. ورحمة وحنان .. وجربتها في بناتي منى والفجر والنور وعشت معاهم أسعد لحظات حياتي .. وزادت الفرحة لما نورت حفيدتي البيت .. وصرت مابي أطلع عشان ما أفارقها ساعتين .. صوتها وحسها وريحتها حلت دنيتي .. مثل كنت دايم أسمعه (ما أغلى من الولد إلا ولد الولد) واليوم عشت هالمثل بكل أحاسيسه .. لمن لوما الصغيرة خذت عقلي وقلبي وصارت قطعة من روحي .. عسى ربي يرزق كل أم هالمشاعر الحلوة وتعيش هالفرحة اللي مايوصفها الكلام … وووواي نتفه بنتي نتفه عسى ربي يحفظج ويحرسج بعينه اللي ماتنام __ #ماشاء_الله #الهام_الفضاله #لوما_الصغيرة #بنت_الهام_الفضالة #حفيدة_إلهام_الفضاله