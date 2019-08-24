الهام الفضالة عن البنات: “زينة الحياة ورحمة وحنان”

عبرت الفنانة الكويتية الهام الفضالة، مرة جديدة، عن فرحتها واحساسها بحفيدتها الاولى من ابنتها منى العتيبي.

فقد نشرت الهام الفضالة صورة وهي تحمل حفيدتها وعلقت عليها قائلة: “قالوا عن البنات زينة الحياة .. ورحمة وحنان .. وجربتها في بناتي منى والفجر والنور وعشت معاهم أسعد لحظات حياتي”.

وتابعت الهام الفضالة: “وزادت الفرحة لما نورت حفيدتي البيت .. وصرت مابي أطلع عشان ما أفارقها ساعتين .. صوتها وحسها وريحتها حلت دنيتي .. مثل كنت دايم أسمعه (ما أغلى من الولد إلا ولد الولد) واليوم عشت هالمثل بكل أحاسيسه .. لمن لوما الصغيرة خذت عقلي وقلبي وصارت قطعة من روحي”.

وختمت الهام الفضالة كلامها بالقول: “عسى ربي يرزق كل أم هالمشاعر الحلوة وتعيش هالفرحة اللي مايوصفها الكلام … وووواي نتفه بنتي نتفه عسى ربي يحفظج ويحرسج بعينه اللي ماتنام”.