الهام الفضالة عن عبد الحسين عبد الرضا: “ليس له خليفة”… ولماذا ترفض العمل مع ناصر القصبي؟

كشفت الفنانة الكويتية الهام الفضالة أن وفاة مواطنها الممثل الراحل ​عبد الحسين عبد الرضا​ أحزنتها كثيراً لأنه كان بمثابة والدها.

وقالت الهام الفضالة، خلال ظهورها مع الاعلامي علي العلياني في برنامج “مجموعة انسان” على قناة mbc، أنها عندما علمت بوفاته في عام 2017، قطعت إجازتها، وسافرت إلى تركيا، وظلت تبكي هناك 3 أيام، حزنا على فراقه، كما نزعت بعض خصلات شعرها الصناعية أثناء بكائها عليه.

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وأشارت أن مسلسل “ديوان السبيل” شهد انطلاقتها الفنية وأنها لم تصدق نفسها، عندما عرض عليها أن تشارك عبد الحسين عبد الرضا.

وأكدت إلهام الفضالة أن عبد الحسين عبد الرضا، ليس له خليفة بالخليج أو الكويت، ولكن اعتبرت أن الممثل السعودي، ​ناصر القصبي​ هو أفضل ممثل بالخليج في الوقت الحالي، كاشفة أنه عرض عليها التعاون فنيا مع القصبي، ولكنها تواجه صعوبة في ذلك، بسبب عدم قدرتها على السفر بعيدا عن أسرتها وأبنائها.